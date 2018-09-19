В ГД законодательно проработают предложение Садовничего об отечественном рейтинге вузов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты внутрифракционной группы "Единой России" во главе с первым замруководителя фракции Адальби Шхагошевым обсудили идею ректора МГУ Виктора Садовничего о переходе на российский рейтинг университетов, пообещав "повернуть эту проблему в законодательное русло".
"Мы говорили о рейтингах университетов и том, как они должны работать на нашу систему образования. Я обратился с просьбой к депутатам поддержать идею, чтобы Министерство [науки и] высшего образования и Министерство просвещения использовали уже отечественный рейтинг, который более широко смотрит на нашу систему образования, на региональные составляющие этой системы и на роль региональных университетов", - сообщил Садовничий журналистам по итогам заседания группы.
"В 90-е годы появились коммерческие структуры, до сих пор составляющие рейтинги вузов, которые вносят только сумятицу. Мы, конечно, обратим внимание на предложение Виктора Антоновича и, я думаю, повернем эту проблему в законодательное русло. Нужно, чтобы появился закон, регулирующий составление рейтингов вузов", - заявил в свою очередь Шхагошев.
Депутат также отметил, что по итогам встречи будет создана рабочая группа, которая будет взаимодействовать с МГУ при подготовке законодательных инициатив в сфере образования. "Результат встречи нашей внутрифракционной группы - создание рабочей группы, чтобы принимать действительно эффективные решения при разработке законопроектов в сфере образования", - сказал первый замруководителя фракции.