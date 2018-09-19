Госдума поддержала проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов с гражданами РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в I чтении законопроект, которым предлагается установить, что разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты будет выдаваться иностранцам, состоящим в браке с гражданином России, в том же регионе, где живет его супруг (супруга). Инициатива, внесенная на рассмотрение палаты правительством РФ в июне текущего года, призвана снизить количество фиктивных браков.
"Проект федерального закона направлен на исключение случаев злоупотребления иностранными гражданами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством РФ квоты и на снижение количества фактов регистрации фиктивных браков", - говорится в пояснительной записке.
Так, документом устанавливается, что "разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином РФ, в том же субъекте РФ, в котором расположено место жительства гражданина РФ, являющегося его супругом (супругой)". Такие же условия получения разрешения на временное проживание в РФ в зависимости от места жительства гражданина России законопроектом предлагается установить для иностранцев, родители или дети которых являются гражданами РФ.
При этом ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах либо вне пределов субъекта РФ, на территории которого иностранцу выдано разрешение на временное проживание в стране, предлагается не распространять на временно проживающего в РФ гражданина, получившего статус участника (члена семьи участника) госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. Исключения также составят случаи переезда данного иностранца к новому месту жительства россиянина, являющегося его супругом (супругой), родителем, ребенком.