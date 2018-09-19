Минэкологии Крыма отметило снижение концентрации загрязняющих веществ в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма отметило снижение концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в Армянске по результатам проведенных замеров за сутки, сообщается в среду на сайте министерства.

"Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Армянск в пределах фона. В 09:10 мск 18 сентября концентрация хлорида водорода в воздухе в городе Армянск составила 0,232 мг/куб. м, в 13:20 - 0,260 мг/куб. м, в 17:00 наблюдается понижение концентрации - 0,178 мг/куб. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневный мониторинг проводил Центр лабораторного анализа и технических измерений. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха продолжаются.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании "Титановые инвестиции". Проводятся экспертизы, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным минобразования Крыма, учащиеся 2 - 11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также сообщалось, что власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.