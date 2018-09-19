{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

В Ненецком АО к началу октября планируется завершить вакцинацию оленей от сибирской язвы

Ветеринары обработали уже более 124 тыс. голов северных оленей
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) планируют завершить вакцинацию оленей против сибирской язвы к началу октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба окружной администрации.

"Обработка ненецких северных оленей должна полностью закончиться к началу октября, после чего, ближе к концу ноября, начнется убойная кампания. На данный момент ветеринарами обработано более 124 тыс. голов северных оленей", - говорится в сообщении.

В большинстве оленеводческих хозяйств вакцинация уже завершилась: обработаны животные в 21 хозяйстве, а также те, которые находятся в частной собственности. Не проводится вакцинация оленей в сельскохозяйственных производственных кооперативах "Восход" и "Ненецкая община Канин", которые ведут выпас на западе региона, а также в двух хозяйствах на острове Колгуев, где болезнь не фиксировалась.

В 2017 году кампания по вакцинации завершилась в середине октября, привили около 127 тыс. оленей.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
Госдума предложит кабмину сделать Минсельхоз ответственным за социальное развитие села
Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время эти программы разбросаны по отраслевым министерствам
Читать полностью