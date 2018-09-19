В Ненецком АО к началу октября планируется завершить вакцинацию оленей от сибирской язвы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) планируют завершить вакцинацию оленей против сибирской язвы к началу октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба окружной администрации.
"Обработка ненецких северных оленей должна полностью закончиться к началу октября, после чего, ближе к концу ноября, начнется убойная кампания. На данный момент ветеринарами обработано более 124 тыс. голов северных оленей", - говорится в сообщении.
В большинстве оленеводческих хозяйств вакцинация уже завершилась: обработаны животные в 21 хозяйстве, а также те, которые находятся в частной собственности. Не проводится вакцинация оленей в сельскохозяйственных производственных кооперативах "Восход" и "Ненецкая община Канин", которые ведут выпас на западе региона, а также в двух хозяйствах на острове Колгуев, где болезнь не фиксировалась.
В 2017 году кампания по вакцинации завершилась в середине октября, привили около 127 тыс. оленей.