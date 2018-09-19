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Северный Кавказ

В КЧР выделили около 14 млн рублей на закупку медоборудования для паллиативной помощи

На эти средства приобрели в том числе аппарат искусственной вентиляции легких

ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 14 млн рублей выделено в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в 2018 году на приобретение оборудования для учреждений, оказывающих помощь неизлечимо больным. Средства предоставлены из резервного фонда правительства РФ, сообщается в среду на официальном сайте главы республики.

"В 2018 году из федерального бюджета за счет бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в целях развития паллиативной медицинской помощи выделено 13,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

На эти средства приобрели аппарат искусственной вентиляции легких, монитор реанимационный и анестезиологический, бактерицидный облучатель для кварцевания воздуха, кресло-коляска с санитарным оснащением, автоматический дозатор лекарственных веществ и другое.

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