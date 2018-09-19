Победители олимпиады "Я - профессионал" стали магистрантами и аспирантами ТюмГУ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Восемь победителей всероссийской олимпиады "Я - профессионал", участие в которой приняли 50 тыс. человек, поступили в магистратуру и аспирантуру Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом в среду сообщает пресс-служба вуза.

Более 750 российских студентов, ставших дипломантами олимпиады "Я - профессионал" в 2017-2018 учебном году, воспользовались льготами при поступлении в магистратуры, ординатуры и аспирантуры ведущих вузов страны. Всего 50 тысяч человек попробовали свои силы в отборочном онлайн-этапе олимпиады, финальное испытание прошли 4824 человека.

"Восемь победителей Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" стали магистрантами и аспирантами ТюмГУ", - говорится в сообщении вуза, который выступает одним из организаторов олимпиады.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков отметил, что ключевым принципом новой модели высшего образования является практико-ориентированность. "Работодателям сегодня нужны специалисты не только с ключевыми профессиональными компетенциями, но и владеющие soft skills. Участие в олимпиаде "Я - профессионал" позволяет студентам стать более конкурентоспособными на рынке труда. Кроме того, победители смогли без вступительных испытаний поступить в магистратуру или аспирантуру", - приводит его слова пресс- служба.

Отмечается, что для продолжения образования в ТюмГУ победители выбрали магистерские программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа", "Биология", а также социологию и педагогические науки. В аспирантуре вуза по направлению "Информатика и вычислительная техника" будет учиться один победитель конкурса.

Как показали результаты опроса, проведенного организаторами, шанс получить образование на льготных условиях - стал главной мотивацией участвовать в олимпиаде для 25% дипломантов. Самым популярным образовательным треком стали магистратуры: такие программы выбрали более 60% победителей "Я - профессионал". При этом 80% из них при поступлении получили максимальные баллы по профильным предметам как победители конкурса, остальным были предоставлены различные льготы при зачислении.

Об олимпиаде

"Я - профессионал" - один из флагманских проектов открытой платформы "Россия - страна возможностей", которая появилась в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Впервые конкурс прошел в 2017 году по 27 направлениям.

Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия" совместно с десятью вузами. Техническим партнером проекта стала компания "Яндекс".

Регистрация на вторую олимпиаду студентов "Я - профессионал" откроется 26 сентября. Число направлений олимпиады в этом году увеличится до 54, к вузам- организаторам добавится еще 11 ведущих университетов страны.

Тюменский государственный университет является вузом- организатором по направлению "Нефтегазовое дело", соорганизатором по направлениям "Журналистика", "Социология" совместно с НИУ ВШЭ, "Специальное (дефектологическое) образование" с МГПУ, "Педагогическое образование" с НГПУ им. К. Минина.