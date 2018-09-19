В Пензенской области открылся первый ресурсный класс для детей с аутизмом

ПЕНЗА, 19 сентября. /ТАСС/. Ресурсный класс для детей с аутизмом открыт в Пензенской области на базе лицея современных технологий управления №2. Об этом в среду сообщил ТАСС зампредседателя правительства региона Олег Ягов.

"На базе лицея №2 открыт первый в Пензенской области ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра. В этом году в класс приняты шесть детей. В 2018 году на его работу выделено более 1,6 млн рублей", - отметил Ягов.

В начале октября на базе лицея также будет создана сенсорная комната, в которой будут установлены специальные тренажеры и развивающе-коррекционный комплекс, добавил собеседник. В лицее введена ставка учителя, работающего с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). Также сопровождать образовательный процесс будут учитель-логопед, учитель-дефектолог, психолог и пять тьюторов.

Дети с аутизмом в пензенских школах

По данным регионального министерства образования, более 150 детей с расстройствами аутистического спектра посещают учреждения дошкольного образования и основную школу в 15 муниципалитетах Пензенской области.

"Часть из них получают образование инклюзивно, есть 11 человек, которые дистанционно работают, есть ребята, которые работают в формате семейного образования и домашнего обучения. Особенно большое количество детей такого спектра у нас сейчас обучается в Пензе. Самое сложное в образовательном процессе этих ребят - это коррекционная работа, которая осуществляется узкими специалистами: психологами, логопедами, дефектологами и тьюторами, которые сопровождают этот процесс", - сообщила ТАСС первый замминистра образования Пензенской области Лилия Чащина.

По ее словам, открытие ресурсного класса позволяет внедрить современные техники и технологии в области обучения детей с аутизмом, проработать с педагогами и тьюторами особенности работы с такими детьми. "Наша задача - привлечь, убедить как можно большее количество родителей привести таких детей в школу <…>, чтобы они имели возможность выхода и общения с ребятами из параллельных классов. Это вопрос социализации", - добавила Чащина.

Образовательный процесс в классе ведется на основе специально разработанных учебных планов, которые обеспечивают индивидуальный подход к каждому ребенку с аутизмом с учетом его особенностей и образовательных потребностей, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования.