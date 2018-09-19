Власти Ленинградской области намерены увеличить выплату на частные детсады на 40%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют увеличить компенсацию родителям на содержание ребенка в частном детском саду с 11 до 18 тыс. рублей в месяц - более чем на 40%. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

"Предлагаю рассмотреть возможность увеличения суммы софинансирования из бюджета для оплаты частного детского сада до 18 тыс. рублей", - сказал губернатор.

Дрозденко добавил, что в настоящее время власти региона компенсируют родителям, которые отдали детей в частные детсады с лицензией до 11 тыс. рублей. По его словам, реальная стоимость содержания ребенка в частном дошкольном учреждении составляет примерно 22 тыс. рублей в месяц и повышение компенсации из бюджета позволит сократить расходы семей.

Такая мера, по словам губернатора, также будет способствовать развитию предпринимательства, так как бизнесмены, которые откроют частный детсад, гарантировано получат клиентов и доход. Это будет способствовать решению проблемы с детскими садами в регионе, особенно в зонах интенсивной застройки в районах, граничащих с Санкт-Петербургом.

"Инициатива может быть реализована уже в этом году, для этого нам просто нужно посмотреть, как это документально оформить, деньги на это заложены уже в этом году, но пока эти деньги мы очень плохо используем", - отметил Дрозденко.

По его словам, инициатива также стимулирует получить лицензию частные детсады, которые сейчас работают как группы временного содержания детей (такой формат процедуру лицензирования не предусматривает).