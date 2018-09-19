Федотов предложил узаконить отправку заключенных в колонии до вступления приговора в силу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил узаконить отправку из СИЗО в колонии лиц, в отношении которых обвинительный приговор вынесен судом первой инстанции, но был обжалован и не вступил в законную силу.

На заседании СПЧ в среду его участники сообщили о такой практике, нарушающей, по мнению адвокатов, права граждан. Присутствующий на заседании первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый наличие такой практики подтвердил, пояснив, что она диктуется необходимостью разгружать переполненные СИЗО.

"На мой взгляд, то, что делает ФСИН, - это не от хорошей жизни, это паллиативное решение, оно нехорошее, но содержать людей в переполненных камерах тоже нехорошо. Самым правильным было бы создать необходимые правовые рамки для того, чтобы эта проблема решалась в обычном порядке, установленном законом порядке",- прокомментировал ситуацию глава СПЧ, подчеркнув, что "было бы важно предусмотреть в законодательстве соответствующую норму".

По словам Федотова, в СИЗО содержатся примерно 25% людей, которым вынесен приговор судом первой инстанции. "Они ожидают вступления приговора в силу. Причем среди них есть те, кто идет по делам групповым и апелляционную жалобу не подавал, но они вынуждены продолжать находиться в СИЗО до тех пор, пока приговор не вступит в силу после рассмотрения апелляционной инстанцией, хотя они могли бы в это время находиться в колонии", - пояснил глава СПЧ.