Пранкер Вован планирует написать диссертацию на тему телефонных розыгрышей

"По поводу диссертации - я как раз сейчас интересуюсь этим вопросом. У меня давно были идеи по этому поводу - [написать диссертацию на тему] "Пранк и политология. Влияние на политические процессы". <...> Идея есть, зондирую почву", - сказал он журналистам в среду.

"Каких-то научных работ по этому поводу можно пересчитать по пальцам - это всего три-четыре работы. Понятно, что в диссертационных советах сидят люди 1920-1930-х годов. Я общался с молодыми преподавателями, кандидатами наук, они говорят, что это большая сложность. Такую тему мэтры жанра просто не оценят", - полагает пранкер.

По словам Кузнецова, ему было бы интересно описать пранк с научной точки зрения. "Хочется подойти к теме с научной точки зрения. Было бы интересно даже взять отзывы у жертв наших розыгрышей, как наш пранк повлиял на политические процессы", - отметил Кузнецов.

О российских пранкерах

Кузнецов - один из известных российских пранкеров. Ранее в 2016 году он разыграл Порошенко, позвонив ему 2 ноября от имени руководителя Киргизии Алмазбека Атамбаева. Порошенко просил поддержать Украину во время назначенного на 15 ноября голосования в ООН по вопросу соблюдения прав человека в Крыму, выразить общую позицию по ситуации в Донбассе, в частности, помочь добиться от России передачи Киеву участка совместной границы.

Также Кузнецов и Алексей Столяров (Лексус) разыграли мэра Киева Виталия Кличко, позвонив ему от имени "одного европейского чиновника". Затем Столяров позвонил лидеру французской музыкальной группы Space Дидье Маруани от имени Филиппа Киркорова и предложил уладить конфликт на тему плагиата за миллион евро. Конфликт между Киркоровым и Маруани возник, когда последний обвинил российского певца в плагиате.

Один из последних розыгрышей пранкеров был в отношении министра обороны Украины. По данным СМИ, Вован и Лексус рассказали о телефоном разговоре со Степаном Полтораком. По их словам, розыгрыш состоялся от имени Порошенко. Телефонные хулиганы на повышенных тонах приказали главе оборонного ведомства отвести войска из зоны конфликта на востоке страны и предложили ему подать в отставку.