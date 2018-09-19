Гидрографы Севфлота установили координаты открытого школьниками острова у Новой Земли

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Гидрографы Северного флота во время исследовательского похода на судне "Горизонт" установили точные координаты нового острова в Арктике, открытого российскими школьниками в начале этого года по спутниковым снимкам. Об этом сообщили в среду корреспондент ТАСС в пресс-службе флота.
"Экипаж гидрографического судна "Горизонт" обследовал и подтвердил координаты острова, ранее открытого школьниками по снимкам со спутников. Он находится на месте отступившего ледника у Новой Земли", - сказали в пресс-службе.
Остров Школьников
Сейчас новый остров неофициально называют островом Школьников. Как сообщалось ранее, он был найден школьниками из Подмосковья Артемом Макаренко и Валерией Саенко. Ребята - представители созданной при поддержке Роскосмоса молодежной межрегиональной группы, участники которой дистанционно наблюдают за поверхностью Земли. Открытиям помогли фотографии, сделанные российским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и европейскими "Landsat" и "Sentinel"
Участок суши появился после отступления ледника Вилькицкого близ Новой Земли. По данным гидрографов Севфлота, отступление ледников в Арктике в последние годы идет очень активно. "Благодаря этому открываются новые, ранее неизвестные территории суши, а также проливы и другие географические объекты", - отметили на флоте.
Подтверждение расположения обнаруженного школьниками острова стало одной из многих задач экспедиции северофлотских гидрографов в Арктику, который продолжается с 8 августа в рамках похода отряда боевых кораблей. Ученые провели большой комплекс исследований у Новой Земли. Сейчас судно "Горизонт" находится в море Лаптевых.
Теперь на пути гидрографов лежат Новосибирские острова. Здесь их ждет еще одна важная научная работа - подтвердить существование острова, замеченного в 2014 году экспедицией ВМФ. "Гидрографам предстоит выяснить, действительно ли найденный объект является островом, или же это отмель", - пояснили в пресс-службе.
Итоги сезона 2018 года будут подведены после возвращения судна "Горизонт" в базу. Завершится экспедиция гидрографов во второй половине октября. "Это значительно позже обычного срока в последние годы, конца сентября", - добавили в пресс-службе.
Начался исследовательский сезон еще в апреле. Тогда в течение нескольких недель специалисты гидрографической службы флота выполняли комплекс исследований, направленных на обеспечение безопасности мореплавания в южной части Баренцева моря.
Прирост территории
Активную работу в Арктике гидрографы Северного флота возобновили пять лет назад. За это время ими были сделаны несколько десятков открытий. Наибольший интерес среди них представляют открытые новые участки суши.
Так, в 2017 году экспедиционная группа гидрографического судна "Сенеж" в районе северной части архипелага Новая Земля открыла ряд новых географических объектов на острове Северный, которые образовались после разрушения ледников. В частности, был найден новый остров возле ледника Чаева и ранее неизвестный пролив.
Наиболее плодотворными для флотских ученых были 2015-16 годы. Число открытых новых островов в российской части Арктики за эти два сезона превысило десяток. В 2015 году военные ученые открыли девять островов, в 2016-м - еще два. Кроме того, гидрографами Северного флота было зафиксировано образование семи мысов и четырех проливов. Был окончательно переквалифицирован один географический объект: гидрографы нанесли на карты береговую линию пролива, ранее считавшегося заливом Кривошеина.
Все эти открытия увеличили сухопутную территорию России на несколько квадратных километров. Главным итогом стало обновление карт, что имеет значение как для науки, так и для безопасности мореплавания в российской Арктике.
В этом году к морским исследованиям прибавилась и масштабная наземная программа в Арктике. Северный флот провел крупную экспедицию на Новую Землю. В ее рамках проводились многочисленные научные работы, испытывалась новая техника, были повторены маршруты первопроходцев архипелага.