Гидрографы Севфлота установили координаты открытого школьниками острова у Новой Земли

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Гидрографы Северного флота во время исследовательского похода на судне "Горизонт" установили точные координаты нового острова в Арктике, открытого российскими школьниками в начале этого года по спутниковым снимкам. Об этом сообщили в среду корреспондент ТАСС в пресс-службе флота.

"Экипаж гидрографического судна "Горизонт" обследовал и подтвердил координаты острова, ранее открытого школьниками по снимкам со спутников. Он находится на месте отступившего ледника у Новой Земли", - сказали в пресс-службе.

Остров Школьников

Сейчас новый остров неофициально называют островом Школьников. Как сообщалось ранее, он был найден школьниками из Подмосковья Артемом Макаренко и Валерией Саенко. Ребята - представители созданной при поддержке Роскосмоса молодежной межрегиональной группы, участники которой дистанционно наблюдают за поверхностью Земли. Открытиям помогли фотографии, сделанные российским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и европейскими "Landsat" и "Sentinel"