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Арктика сегодня

Моряки Северного флота завершили сезон очистки Арктики от мусора

Общий груз металлического мусора составляет более 362 тонн

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Экологический взвод Северного флота завершил мероприятия по очистке Арктики, запланированные на 2018 год. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.

"Личный состав взвода произвел загрузку теплохода "Капитан Данилкин" контейнерами с металлоломом, собранным на арктическом острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) прошедшим летом", - сказали на флоте.

Всего на судно погружено 36 морских контейнеров. Общий груз металлического мусора составляет 362,5 тонны. Изначально планировалось собрать 300 тонн металлолома.

Сегодня теплоход завершит погрузку и оправится в Мурманск. Как сообщали в пресс-службе компании - судовладельца Мурманского морского пароходства, теплоходы совершили несколько рейсов в Арктику со строительными материалами.

На этом работа экологического взвода Северного флота в Арктике в этом сезоне закончена. Далее металлолом будет доставлен в Мурманский порт и затем перевезен на базу хранения для последующей реализации.

Экологическая очистка Арктики силами флота продолжается четыре года. Работы по сбору и прессовке металлолома, большую часть которого составляют сплющенные 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов, проводятся в летнее время.

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