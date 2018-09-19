Моряки Северного флота завершили сезон очистки Арктики от мусора

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Экологический взвод Северного флота завершил мероприятия по очистке Арктики, запланированные на 2018 год. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.
"Личный состав взвода произвел загрузку теплохода "Капитан Данилкин" контейнерами с металлоломом, собранным на арктическом острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) прошедшим летом", - сказали на флоте.
Всего на судно погружено 36 морских контейнеров. Общий груз металлического мусора составляет 362,5 тонны. Изначально планировалось собрать 300 тонн металлолома.
Сегодня теплоход завершит погрузку и оправится в Мурманск. Как сообщали в пресс-службе компании - судовладельца Мурманского морского пароходства, теплоходы совершили несколько рейсов в Арктику со строительными материалами.
На этом работа экологического взвода Северного флота в Арктике в этом сезоне закончена. Далее металлолом будет доставлен в Мурманский порт и затем перевезен на базу хранения для последующей реализации.
Экологическая очистка Арктики силами флота продолжается четыре года. Работы по сбору и прессовке металлолома, большую часть которого составляют сплющенные 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов, проводятся в летнее время.