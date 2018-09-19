Депутаты горсовета Петрозаводска увеличили размер премий чиновникам мэрии в 1,5 раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Петрозаводского городского совета приняли решение увеличить с января 2019 года размер ежемесячных премий чиновникам мэрии со 100% до 150% от должностного оклада, чтобы удержать профессиональных работников в городской администрации. Об этом сообщил в среду журналистам председатель горсовета Геннадий Боднарчук.

"Депутаты приняли решение и дали возможность администрации города премировать дополнительными финансами, тех сотрудников, которые активно проявили себя и работаю на средний, младших должностях. Мы видим, что идет отток высококлассных специалистов <...> в коммерческие структуры, в другие органы власти", - сказал Боднарчук.

По его словам, кроме этого, решение принято для стимулирования молодых, начинающих сотрудников. "Речь не идет о ежемесячной зарплате, речь идет о премировании сотрудников, которые эффективно выполняют свою работу. Посмотрим, улучшится ли качество работы чиновников администрации, и дальше будем принимать решение о пересмотре этой нормы", - уточнил спикер горсовета.

Как передает корреспондент ТАСС, депутаты большинством голосов поддержали решение о премиях, не став его обсуждать. В финансово-экономическом обосновании к проекту решения указано, что "изменения устанавливают максимальный предел выплаты ежемесячной премии со 100% до 150%, фактический размер премии будет устанавливаться по результатам деятельности муниципальных служащих". В пояснительной записке отмечается, что изменения предлагаются "в целях повышения эффективности, качества и результативности деятельности" мэрии. Решение вступит в силу с 1 января 2019 года.

Согласно принятому ранее решению депутатов, которое определяет денежное содержание городских чиновников, оклад главного специалиста мэрии Петрозаводска варьируется от 6950 до 7942 рублей, ведущего специалиста - от 5957 до 6950 рублей, специалиста первой категории - от 4730 до 5460 рублей. Для консультантов оклад установлен в 8987 рублей, для начальника управления - 11,5 тыс. рублей.