Сотрудники предпенсионного возраста впервые примут участие в соревнованиях WorldSkills

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Финал I Национального чемпионата "Навыки мудрых" пройдет 22-23 сентября в мастерских московского досугового-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия") Роберт Уразов.

"Чемпионат будет проходить два дня. 22 сентября будет обязательная стандартная часть, а 23 сентября нас ждет новый формат, когда участники соревнований покажут фристайл, выполняя нестандартизированные задания",- сказал Уразов.

По его словам, планируется, что в соревнованиях примут участие 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет, около 80 экспертов, которые выступят в 26 компетенциях: токарное производство, поварское, столярное дело, сантехника, ресторанный сервис, а также в других востребованных рабочих профессиях. Кроме того, в рамках чемпионата будет организовано 45 мастер-классов от действующих сотрудников компаний и предприятий в возрасте 50+.

В свою очередь глава Роструда Всеволод Вуколов отметил, что предстоящее мероприятие даст новый импульс ведомству в создании и построении новой системы переобучения и переквалификации для граждан предпенсионного возраста.

"Задачи стоят глобальные. Нужно, чтобы мы ушли от понимания, что мы меняем какие-то пенсионные параметры, нет, мы сегодня расширяем рынок труда. Мы оставляем на рынке труда огромное количество граждан РФ, которые смогут укреплять и развивать экономику. Почему-то к этим людям относятся как к попавшим в какую-то трудную жизненную ситуацию. Они остаются на рынке труда, они востребованы и хотят работать", - сказал Вуколов.

Движение WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") появилось в России в 2012 году. Организаторы движения проводят самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.