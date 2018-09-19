Население главной базы Севфлота выросло за три года почти на 3 тыс. человек

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Численность населения главной базы Североморска на фоне общего миграционного оттока из Мурманской области выросла за три года почти на 3 тыс. человек. Как сообщил в среду на заседании областного правительства глава Североморска Владимир Евменьков, этому способствовало создание на базе Северного флота Объединенного стратегического командования и ускоренное наращивание военной инфраструктуры и боевых частей.

"Миграционный прирост населения за три последних года составил 3 тыс. человек, сейчас численность населения составляет 62 тыс. человек", - сказал глава города.

Еще одной причиной роста он назвал социальные показатели. "Сохраняется позитивная динамика увеличения среднемесячной номинальной заработной платы и среднедушевых доходов населения. Так, прирост среднемесячной заработной платы составил за последний год 7%", - сообщил Евменьков. В частности, на доведение оплаты труда до минимального размера, установленного федеральным законом и увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера, в текущем году выделено более 45 млн рублей.

Прошедший год стал первым годом реализации в Североморске проекта "Формирование комфортной городской среды" и инициативного бюджетирования. В рамках этой работы был обустроен сквер "Народный" и две дворовые территории в Североморске-3. Также в текущем году уже отремонтировано пять дворовых территорий и шесть общественных мест. Общая стоимость работ составила более 30 млн рублей.