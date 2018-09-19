Под Тамбовом до конца года построят школу - технологический центр

ТАМБОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Школу - Научно-технологический центр имени И. В. Мичурина построят до конца 2018 года в городе Мичуринск Тамбовской области, сообщил в четверг ТАСС замначальника регионального Управления образования Сергей Сусоров.

На базе нового учебного заведения будут созданы специализированные лаборатории и научные инкубаторы, где ученики смогут разрабатывать проекты в области современных технологий. Предполагается, что школа откроется 1 сентября 2019 года. Она рассчитана на 1275 учебных мест и сможет решить проблему второй смены в городе.

"В ближайшее время будут завершены кровельные работы, идет внутренняя отделка помещений, на стройплощадке работают около 300 рабочих в две смены. Общая стоимость строительства составила более 1 млрд рублей, деньги были выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Работы будут завершены к концу 2018 года", - сказал он.

По словам Сусорова, новая школа будет состоять из восьми корпусов-модулей - четыре корпуса отведены для проведения учебных занятий, в других четырех корпусах оборудуют форум-зал, актовый, спортивный и хореографический залы, информационно-библиотечный центр, бассейн и столовую на 450 посадочных мест.

Он также добавил, что в новом учебном заведении можно будет освоить "профессии будущего". "Речь идет о профессиях, которые будут возникать в ближайшие годы в наиболее перспективных, высокотехнологичных и быстрорастущих отраслях российской экономики - это системный биотехнолог, урбанист-эколог, экоаналитик, специалист по преодолению системных экологических катастроф, ГМО-агроном, молекулярный диетолог, консультант по здоровой старости и другие", - пояснил собеседник агентства.