В РПЦ согласились с Папой Римским, назвавшим секс божьим даром

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов согласился со словами Папы Римского Франциска, назвавшего секс "даром божьим". При этом Смирнов отметил, что божьим даром может считаться секс только между супругами.

"Все устройство человека - это есть дар божий. Секс - это компонент любви. Но только любви в браке. Это [божий дар] как обед, как сон, как душ, как купание в море", - сказал Смирнов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, половые отношения вне супружеской жизни - это грех, с точки зрения церкви. "Секс как получение удовольствий вне брака - это блуд и прелюбодеяние. Это нарушение замысла божьего о человеке. Это есть грех, причем смертный", - пояснил Смирнов.

Ранее во вторник служба печати Святого престола распространила комментарий Папы Римского Франциска, который назвал сексуальность и секс "даром божьим". По словам понтифика, у этого дара две цели - любовь и рождение новой жизни. Франциск также призвал различать "сексуальность от бога" и ту, что "оторвана от любви и используется для развлечения". Он назвал "настоящей сексуальностью" ту, что происходит от глубокой любви.