Внедрение цифровой среды в школах и колледжах РФ обойдется в 35 млрд рублей за три года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Внедрение цифровой среды в школах и техникумах России потребует 35 млрд рублей в рамках нацпроекта "Образование". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" (входит в состав нацпроекта "Образование" - прим. ТАСС) предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях - в 2019 году в объеме 3 млрд рублей, в 2020 году - 16 млрд рублей, в 2021 году - 16 млрд рублей", - говорится в записке.

Ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева, выступая на форме "Территория смыслов" в июле 2018 года, заявила о разработке пилотного проекта, в рамках которого одна из российских школ оснащается самыми современными технологиями, включая систему распознавания лиц. Васильева пообещала представить проект через четыре месяца.