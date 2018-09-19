ОНФ проследит, как в регионах защищают права людей предпенсионного возраста

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены взять под контроль соблюдение прав людей предпенсионного возраста в регионах. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе движения по итогам проходящего в Москве заседания его центрального штаба.

"В Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы, поправки в Уголовный и Налоговый кодексы, эти поправки должны защитить интересы людей в новой пенсионной модели. Мы будем следить за тем, как они будут реализовываться "на земле": не в кабинетах и на бумаге, а отражаться на людях, на каждом конкретном человеке", - приводит пресс-служба движения слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой.

Она отметила, что активисты ОНФ также будут следить за тем, чтобы все социальные гарантии для будущих пенсионеров соблюдались.

"Отдельным направлением для Народного фронта станет контроль за ситуацией на рынке труда, недопущение случаев дискриминации по возрастному признаку. Нужны меры, которые позволят оградить граждан предпенсионного возраста от увольнений", - добавила она.