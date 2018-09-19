На пропаганду здорового образа жизни в 2019 году планируется направить 754 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Информационные программы по формированию здорового образа жизни предлагается профинансировать на 754,2 млн рублей в 2019 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019-2021 год.
Такой объем финансирования заложен в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в национальном проекте "Демография".
Бюджетные ассигнования предусматриваются на мотивирование граждан к здоровому образу жизни, "включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, проведение информационно-коммуникационной компании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработку и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте - в 2019 году в объеме 754,2 млн рублей, в 2020 году - 892,1 млн рублей, в 2021 году - 508,6 млн рублей".
В федеральном проекте "Новая физическая культура населения", также заложенном в национальный проект "Демография", предусматривается также "обеспечение проведения физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения - в 2019 году в объеме 802,2 млн. рублей, в 2020 году - 804,2 млн. рублей, в 2021 году - 806,3 млн. рублей".
Нацпроект "Демография" включает следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". На его реализацию планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.