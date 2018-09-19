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Спортподготовка сотрудников правоохранительных органов включена в нацпроект "Демография"

На развитие служебно-прикладных видов спорта планируют выделить более 64 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 64 млн рублей планируется направить на развитие служебно-прикладных видов спорта, спортивную подготовку сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности в 2019-2021 годах в рамках национального проекта "Демография". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019-2021 годы.

В проекте бюджета запланировано "предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения - в 2019-2021 годах в объеме 21,6 млн рублей ежегодно".

На реализацию нацпроекта "Демография" в целом планируется выделить около 3,5 трлн рублей.

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