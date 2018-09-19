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Путин поздравил работников и ветеранов ОПК с Днем оружейника

Президент поблагодарил представителей оборонно-промышленного комплекса за вклад в укрепление безопасности России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 сентября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) поздравил с Днем оружейника работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня в России отмечается День оружейника. Я хочу поздравить с профессиональным праздником работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, поблагодарить конструкторов, инженеров, рабочих отрасли за вклад в укрепление безопасности России", - сказал Путин.

Обращаясь к участникам заседания, президент заявил о необходимости обсудить сегодня ряд вопросов, связанных с дальнейшей модернизацией армии и флота, созданием перспективных образцов вооружения и техники. Кроме того, на заседании планируется поднять тему развития и укреплением организаций оборонно-промышленного комплекса России.

В частности, глава государства напомнил, что в апреле 2015 года коллегия ВПК утвердила 21 проект по созданию новых технически сложных образцов вооружения, выполняемых под руководством генеральных конструкторов.

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