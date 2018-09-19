Ресурсный центр добровольчества заработает в Рязанской области с 1 октября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Специальная структура по работе с волонтерскими организациями заработает в Рязанской области с 1 октября. Об этом в ходе работы Окружного форума добровольцев Центрального федерального и Северо-Западного федерального округов сообщил в среду ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Мы намерены сделать поддержку добровольческого движения системной. С 1 октября в регионе заработает ресурсный центр по реализации волонтерских проектов и программ, который будет координировать работу в этой сфере", - сообщил губернатор.

Как пояснили ТАСС в региональном министерстве образования и молодежной политики, волонтерский центр станет структурным подразделением открытого в сентябре "Патриот-центра" Рязанской области. Власти региона планируют расширить отрасли, в которых будут заняты волонтеры - так правительство региона наделило областные министерства полномочиями по работе с волонтерами.

Всего в Рязанской области официально зарегистрировано около 15 тыс. волонтеров.

Окружной форум добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов проходит в Рязанской области с 17 по 20 сентября. Участниками мероприятия стали 400 представителей из 29 регионов России - лидеры социально ориентированных НКО и проектов, руководители волонтерских центров и добровольческих объединений, гражданские активисты "серебряного возраста", представители органов власти субъектов РФ, реализующих государственную молодежную политику.

Организаторами мероприятия выступают правительство Рязанской области и Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи". Партнеры мероприятия: Ассоциация волонтерских центров, Всероссийские общественные движения "Волонтеров-медиков" и "Волонтеров Победы", Всероссийская общественная молодежная организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей".