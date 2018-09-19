Омбудсмен Владимирской области сообщила об игнорировании ее обращений о правах заключенных

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила о том, что правоохранительные органы игнорируют ее обращения по поводу нарушения прав заключенных.

"У меня за все мои годы работы уполномоченным (4,5 года) только один факт, когда было доказано и затверждено прокуратурой: факт о том, что полгода человека не выводили на прогулку. Все остальные мои обращения... [якобы] не находят подтверждения, [хотя] мы с вами прекрасно понимаем...", - сказала она в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который обсуждает ситуацию в местах лишения свободы.

Владимирский омбудсмен заявила о полном согласии с членом СПЧ, главой общественной организации "Комитет против пыток" Игорем Каляпиным, который в ходе заседания Совета утверждал, что пытки в учреждениях ФСИН не носят системного характера, но "укрывательство и попустительство [пыток] со стороны следственных органов, Следственного комитета и прокуратуры происходят на системном уровне".

"Я полностью согласна с Игорем Александровичем [Каляпиным], который сказал, что самая главная проблема - укрывательство и попустительство", - отметила Романова.

Она также проинформировала членов СПЧ о причинах недавней голодовки заключенных в тюрьме "Владимирский централ".

"У нас была голодовка [в тюрьме "Владимирский централ"], поэтому очень активно последние полтора месяца занимались нашим "Владимирским централом", выясняли все причины, и на самом деле главная причина по-страшному банальна: это то, что в холодное время не давали вещи со склада. Поэтому мы договорились с администрацией, что они проведут инвентаризацию склада и выдадут все, что необходимо", - сообщила она.

Кроме того, Романова намерена добиваться увеличения числа кабинетов для адвокатов. "Там всего, по сути, два кабинета для проведения следственных действий, которые также используются для адвокатов. Категорически не хватает! Надо увеличивать [количество]", - убеждена региональный омбудсмен.