Финансирование лечения онкопациентов могут увеличить до 140 млрд рублей в 2021 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Исполнение клинических рекомендаций и протоколов лечения пациентов с онкологическими заболеваниями планируется профинансировать на 70 млрд рублей в 2019 году и увеличить объем финансирования в два раза в 2021 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019-2021 годы.

В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", заложенного в национальный проект "Здравоохранение", запланировано финансирование "медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения - в 2019 году в объеме 70 млрд рублей, в 2020 году - 120 млрд рублей, в 2021 году - 140 млрд рублей", говорится в документе.

На обновление материально-технической базы онкологических центров запланировано в 2019 году финансирование в объеме 25,5 млрд рублей, в 2020 году - 78,2 млрд рублей, в 2021 году - 28 млрд рублей.

Отдельно в рамках проекта бюджета запланированы средства для проведения информационно-коммуникационной кампании, целью которой будет профилактика онкологических заболеваний "в 2019-2021 годах в объеме 200 млн рублей ежегодно".

Дефицит химиотерапии в регионах

Ранее также сообщалось, что существенный трансферт средств на обеспечение онкологической программы позволит обеспечить постепенный рост тарифов ОМС на лечение онкологии в регионах. За шесть лет объем тарифа ОМС на оказание медпомощи по профилю онкология должен увеличиться ориентировочно в три раза.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова неоднократно отмечала, что самой проблемной областью онкологии является именно обеспечение препаратами для химиотерапии в региональных стационарах, особенно в дневных стационарах. Ключевое значение для борьбы с онкологическими заболеваниями имеют также раннее выявление, качественная и полная диагностика. В 2019 году на обеспечение пациентов с онкологией лекарствами для химиотерапии в регионах будет направлено около 70 млрд рублей.

В 2016 году статистика по впервые выявленными онкологическим заболеваниям составляла 408,6 на 100 тыс. населения. В статистическом отчете Минздрава России за 2017 год говорится также, что рост числа впервые выявленных злокачественных новообразований наблюдается практически по всем видам рака: злокачественные опухоли печени, трахеи, бронхов, легкого, меланома кожи, пищевода, почки, желудка женской репродуктивной системы и мужской репродуктивной системы.

О нацпроекте

Президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам одобрил в понедельник паспорта четырех национальных проектов из 13 - "Здравоохранение", "Демография", "Образование" и "Наука".

Основные задачи нацпроекта "Здравоохранение": улучшение доступности первичной медпомощи (скорые, поликлиники, диспансеры), снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.