"Яндекс" сообщил о завершении технических работ в отношении "Яндекс.Почты"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Технические работы в отношении сервиса "Яндекс.Почта" завершены, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сегодня в "Яндексе" сообщили о том, что из-за технических работ могут быть временно недоступны настройки почтового ящика (например, подпись, тема оформления, настройка доступа к почтовым протоколам).

"Технические работы закончены", - сказали в пресс- службе.

По данным сервиса Downdetector, перебои в работе почтового сервиса "Яндекса" наблюдаются в среду в России. Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе "Яндекса" наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Челябинска, Нижнего Новгорода, и Самары. Жители Калининграда тоже сообщают о сбоях.

Это второй крупный сбой за месяц. 11 сентября пользователи сервиса уже сталкивались с проблемами в работе почтового сервиса "Яндекс".

"Яндекс" - российская компания, работающая в сфере информационных технологий. Владеет одноименной поисковой системой в интернете, интернет-порталом, рядом различных информационных сервисов.