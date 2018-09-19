Владимирский губернатор предложила проект по вовлечению жителей в решение проблем региона

ВЛАДИМИР, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова инициировала проект "Народное решение", который позволит каждому жителю региона участвовать в решении проблем региона и влиять на принятие управленческих решений. Об этом она заявила в обращении к населению, которое разместила в соцсетях в среду.

"Предлагаю запустить новый проект "Народное решение". Его смысл в том, чтобы люди принимали непосредственное участие в управлении областью, в жизни каждого поселка, малого или большого города. Мы будем работать по-новому, и для этого необходимо, чтобы в нашу команду приходили новые люди. И таких достойных, честных, профессиональных людей в нашей области очень много", - сказала она. Орлова отметила, что этот проект позволит впредь предпринимать все значимые шаги, учитывая мнение жителей региона.

Она также добавила, что итоги губернаторских выборов 9 сентября, результатом которых стал второй тур, стали для нее неожиданностью, при этом она добавила, что "сильный человек должен не просто признавать свои ошибки, он должен уметь их исправлять".

"Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю. В последние дни постоянно задаю себе вопрос: вроде бы старалась - и результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас? И знаете, что отвечаю себе: значит, что-то сама сделала не так. Где-то недоглядела", - сказала она.

Выборы во Владимирской области

Ни один из кандидатов на пост губернатора Владимирской области на выборах 9 сентября не смог набрать более 50% голосов избирателей. Во второй тур вместе с выдвинутой "Единой Россией" Светланой Орловой, набравшей 36,42% голосов, вышел кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с результатом 31,19%. Явка избирателей составила 32,96%.