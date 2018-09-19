В Нижнем Новгороде запустили курсы повышения квалификации для кадров социальной сферы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Президентская программа повышения квалификации для руководителей организаций в сфере культуры и образования стартовала в Нижегородском институте управления-филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Президентская программа повышения квалификации управленческих кадров в сферах образования и культуры - важная ступень развития для руководителя с любым опытом и стажем работы. Я рад, что именно Нижний Новгород станет центром для проведения президентской программы, ждем от ее участников новых идей и предложений", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина. По его словам, это "не просто обучение, а создание на определенный срок живой и творческой среды для выработки новых решений и обмена лучшими практиками всех регионов Приволжья".

Обучение по программе пройдут около 70 руководителей учреждений культуры и образования из Нижегородской и Кировской областей, республик Мордовия, Марий Эл, Татарстана, Пермского края, Удмуртии и Чувашии. Как отметил заместитель директора филиала РАНХиГС Владимир Аврамцев, участникам программы предстоит разработать проекты, которые позволят повысить конкурентоспособность и эффективность организаций и придать импульс отраслям.

Для слушателей курса будут организованы лекции, практикумы и круглые столы, где их познакомят с современными стратегиями развития образования и культуры в регионах, правовыми и экономическими моделями деятельности учреждений. Также на занятиях будут затронуты вопросы финансового менеджмента, маркетинга, современного подхода в работе с аудиторией и многие другие темы. Значительная часть программы отведена совершенствованию управленческих компетенций, в частности, изучению технологий проектного управления.

Занятия продлятся до 5 октября. Слушатели, успешно освоившие программу, получат удостоверения РАНХиГС о повышении квалификации.