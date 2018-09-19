Кузнецова предлагает детям оставлять мобильные телефоны при входе в школу

Крушение российского Ил-20 в Сирии

Муфтии России и Сирии совершили в Москве молитву о погибших в сбитом Ил-20

Верховный муфтий Сирии Ахмед Хассун также призвал к сплочению для предотвращения влияния идей терроризма и экстремизма

Читать полностью