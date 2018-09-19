Кузнецова предлагает детям оставлять мобильные телефоны при входе в школу

ПСКОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Детям полезно было бы оставлять мобильные телефоны при входе в школу, однако окончательное решение на введение подобных запретов должна принимать администрация образовательных учреждений, сказала в среду ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя инициативу ограничить использование телефонов школьниками на уроках.
Согласно данным, которые в среду опубликовал ВЦИОМ, три четверти россиян поддерживают идею запрета мобильных телефонов в школе. При этом 69% респондентов считают, что данный запрет должен распространяться на школьников всех возрастов.
"Мне нравится школа, где все телефоны остаются на входе. Как дети дома пользуются телефонами, решают родители, а в школе - вправе решать школа. Мне кажется, совершенно удобно, что телефоны остаются на входе, и дети уже дальше ими не пользуются", - сказала омбудсмен, отметив, что окончательное решение о пользовании телефонами в школе должны принимать самостоятельно администрации образовательных учреждений.
"Я считаю, что большое значение здесь имеет именно решение школьного сообщества, конкретный школьный коллектив, потому что это их жизнь, их приоритеты. И здесь нужно слышать друг друга. Поэтому, я считаю, что нужно посмотреть эти практики, в каком формате существуют эти ограничения, или как решается вопрос по пользованию телефоном в школе. Я думаю, можно найти оптимальные практики, с которыми будут согласны все", - сказала омбудсмен.
В конце августа глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева заявила о том, что дети должны сдавать свои телефоны перед началом занятий в школе. Она также добавила, что сейчас каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов, но придерживается мнения, что на них стоит ввести запрет.