Кузнецова поддерживает инициативу о возможности людям с ВИЧ усыновлять детей

ПСКОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает инициативу о том, чтобы люди с ВИЧ-инфекцией получили право усыновлять детей.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России разработало поправки в Семейный кодекс, которые позволят инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусом гепатита С усыновлять детей. Проект закона "О внесении изменений в статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации", размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, с понедельника проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

"Конституционный суд принял решение, что это возможно в обеспечении интересов ребенка, естественно, мы разделяем эту позицию. Обратились к нам родственники детей, которые оказались в учреждениях, больны ВИЧ, но есть определенные требования, ограничения по взаимодействию. Я считаю, что у детей должен быть шанс, если это обеспечивает наилучшие интересы", - сказала омбудсмен в среду ТАСС.

История вопроса

Ранее Конституционный суд России посчитал неконституционной норму, согласно которой лица с ВИЧ или гепатитом С не могут усыновить ребенка, который в силу уже сложившихся семейных обстоятельств проживает с ними.

Поводом для рассмотрения этого вопроса в КС стало дело семейной пары из Подмосковья, которой отказывают в усыновлении ребенка. Супруги состоят в браке с 2010 года и проживают в благоустроенной квартире. Они хотели детей, но в 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где ее заразили ВИЧ-инфекцией. В результате ребенка для них родила ее родная сестра путем искусственной инсеминации.