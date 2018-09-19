Захарова рассказала о своем деде - первом начальнике военной автоинспекции Москвы

ТАСС, 19 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду приняла участие в праздновании 60-летия военной автомобильной инспекции гарнизона города Москвы, которое состоялось в Доме офицеров.
Как призналась дипломат, этот день является для нее особенным. "Праздник к нашей семье имеет непосредственное отношение - мой дедушка, Владислав Григорьевич Мачулко, был первым ее начальником", - написала она на своей странице в Facebook.
Захарова сопроводила свою публикацию серией фотографий с мероприятия. Так, среди снимков - портрет ее деда, а также грамота о занесении его имени в Книгу почета 100-й военной автомобильной инспекции за особые личные заслуги.