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Захарова рассказала о своем деде - первом начальнике военной автоинспекции Москвы

Имя Владислава Мачулко занесено в Книгу почета 100-й военной автомобильной инспекции

ТАСС, 19 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду приняла участие в праздновании 60-летия военной автомобильной инспекции гарнизона города Москвы, которое состоялось в Доме офицеров.

Как призналась дипломат, этот день является для нее особенным. "Праздник к нашей семье имеет непосредственное отношение - мой дедушка, Владислав Григорьевич Мачулко, был первым ее начальником", - написала она на своей странице в Facebook.

Захарова сопроводила свою публикацию серией фотографий с мероприятия. Так, среди снимков - портрет ее деда, а также грамота о занесении его имени в Книгу почета 100-й военной автомобильной инспекции за особые личные заслуги.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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