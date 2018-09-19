Муфтии России и Сирии совершили в Москве молитву о погибших в сбитом Ил-20

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Встреча верховного муфтия Сирии Ахмеда Хассуна с главой Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином состоялась в среду в Московской соборной мечети. Религиозные лидеры совершили совместную молитву по российским военнослужащим, погибшим в катастрофе Ил-20, сообщает пресс-служба Совета муфтиев России.

"Муфтии совершили заупокойную молитву по погибшим у берегов Сирии российским военнослужащим, которые возвращались на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20 17 сентября текущего года", - говорится в сообщении.

"Из центра российского Ислама - Московской Соборной мечети - я хотел бы обратиться к российскому руководству, мусульманской умме России и других стран. Есть большая вероятность угрозы распространения террористических сетей из Сирии в соседние страны, Европу, СНГ. Только сплотившись вокруг своих лидеров и работая совместно мы сможем предотвратить отравление умов разрушительными идеями терроризма и экстремизма", - отметил муфтий Сирии.

Гайнутдин рассказал о гуманитарных акциях российских мусульман в Сирии. "На собранные средства была оказана помощь нуждающимся семьям, в том числе построена школа для детей-беженцев. В одну из поездок муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова сопровождал российский актер Марат Башаров, после взявший сирийских детей на попечительство", - рассказали в пресс-службе Совета муфтиев. Глава Совета муфтиев России также отметил, что Рамиль Садыков - имам Исторической мечети в Москве - был награжден медалью Министерства обороны РФ за осуществление гуманитарной миссии.

В ходе своего визита в Россию Верховный муфтий Сирии встретился во вторник, 18 сентября с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также планируется поездка Ахмеда Хассуна в Ханты-Мансийский автономный округ, где он встретится с муфтием Тагиром Саматовым.

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.

Тема гибели Ил-20 обсуждалась во вторник в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.