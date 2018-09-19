Асад направил соболезнования Путину в связи с крушением Ил-20

ТАСС, 19 сентября. Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением российского самолета Ил-20 у берегов Сирийской Арабской Республики 17 сентября, обвинив в инциденте Израиль. Телеграмму с соболезнованиями опубликовало агентство SANA в среду.

"От своего имени и от имени сирийского народа хотел бы выразить глубокие соболезнования Вам лично и всему дружественному российскому народу в связи с крушением военного самолета Ил-20 в Средиземном море, что привело к гибели героических российских военных, выполнявших свои благородные обязанности с их товарищами в российских вооруженных силах по борьбе против терроризма в Сирии", - говорится в послании Башара Асада.

"Этот трагический инцидент стал результатом заносчивости и буйства Израиля, который всегда использовал самые грязные средства для достижения своих низменных целей и агрессии в нашем регионе, - говорится в письме сирийского лидера. - Мы уверены, что такие трагические события не заставят нас и вас отказаться от продолжения борьбы с террором". "Выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие президенту Путину, семьям погибших героев и дружественному российскому народу", - заключает свое послании Башар Асад.

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.