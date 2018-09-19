Численность населения России с января по август уменьшилась на 0,063%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Число жителей России с января 2018 года уменьшилось на 0,063%. По данным на 1 августа, которые в среду опубликовал Росстат, в России проживает 146,8 млн человек.
"Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 августа 2018 года составила 146,8 млн человек. С начала года число жителей России сократилось на 91,9 тыс. человек, или на 0,063%", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что за аналогичный период предыдущего года наблюдалось увеличение численности населения на 5,3 тыс. человек, или на 0,004%.
"В январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в России отмечалось снижение числа родившихся (в 83 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 54 субъектах)", - отметили в Росстате.
Сообщается, что естественный прирост населения с января по июль был зафиксирован в 18 субъектах РФ, в то время как в 2017 году прирост наблюдался в 22 регионах России.