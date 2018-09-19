{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые семьи оставшихся без жилья военных отставников оформляют квартиры в Севастополе

Договоры социального найма уже заключили 69 семей

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Первые семьи отставных военнослужащих, квартиры которых оказались не оформлены официально после воссоединения Крыма с Россией, сейчас оформляют договоры для социального найма жилья, сообщил в среду журналистам сенатор Сергей Куликов.

Ранее сообщалось, что во время визита в Севастополь в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил властям Севастополя решить проблему обеспечения жильем военных пенсионеров, служивших в ВС Украины до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, то есть, до 18 марта 2014 года. С 2018 года на эти цели ежегодно будут выделяться деньги. Минобороны РФ выделило квартиры, которые будут переданы в социальный наем с правом последующей приватизации.

"Так получилось, что при переходе от Украины к России менялись законы, возникали проблемы, и военнослужащие, которые были уволены в запас, оказались в жилье без соцнайма, без приватизации <...> Сейчас 69 семей уже заключили договоры социального найма: 53 пакета документов уже готовы, еще 16 - в работе", - сказал Куликов.

По его данным, семей военнослужащих, уволившихся до 18 марта 2014 года, более 900. Сейчас окончательное оформление квартир зависит от самих отставников.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСевастополь
Скандал вокруг Харви Вайнштейна
СМИ: суд отклонил иск Эшли Джадд к Вайнштейну о домогательствах
При этом федеральный судья принял иск актрисы о клевете
Читать полностью