Первые семьи оставшихся без жилья военных отставников оформляют квартиры в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Первые семьи отставных военнослужащих, квартиры которых оказались не оформлены официально после воссоединения Крыма с Россией, сейчас оформляют договоры для социального найма жилья, сообщил в среду журналистам сенатор Сергей Куликов.

Ранее сообщалось, что во время визита в Севастополь в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил властям Севастополя решить проблему обеспечения жильем военных пенсионеров, служивших в ВС Украины до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, то есть, до 18 марта 2014 года. С 2018 года на эти цели ежегодно будут выделяться деньги. Минобороны РФ выделило квартиры, которые будут переданы в социальный наем с правом последующей приватизации.

"Так получилось, что при переходе от Украины к России менялись законы, возникали проблемы, и военнослужащие, которые были уволены в запас, оказались в жилье без соцнайма, без приватизации <...> Сейчас 69 семей уже заключили договоры социального найма: 53 пакета документов уже готовы, еще 16 - в работе", - сказал Куликов.

По его данным, семей военнослужащих, уволившихся до 18 марта 2014 года, более 900. Сейчас окончательное оформление квартир зависит от самих отставников.