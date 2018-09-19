Вице-президент США поблагодарил премьера Монголии за шерстяные одеяла для жертв урагана

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс выразил благодарность премьер-министру Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху за передачу пострадавшим от урагана "Флоренс" одеял из верблюжьей шерсти на сумму $100 тыс. С таким заявлением политик выступил в ходе встречи Ухнаагийн Хурэлсуха в Вашингтоне, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе.

"Вице-президент поблагодарил премьер-министра от лица президента Трампа и всего американского народа за подаренные Монголией одеяла из верблюжьей шерсти на сумму $100 тыс. тем, кто пострадал от урагана "Флоренс", - сообщает пресс-служба вице-президента.

Отмечается, что в ходе беседы политиков также были затронуты ситуация в Афганистане, санкции ООН в отношении КНДР, а также другие темы, представляющие взаимный интерес для двух стран.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за пост-тропического циклона "Флоренс" в США возросло до 37 человек. В Северной Каролине без электроснабжения остаются около 760 тыс. потребителей, в Южной Каролине - более 130 тыс. человек. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. В частности, из-за наводнений погибли примерно 3,4 млн кур и около 5,5 тыс. свиней.