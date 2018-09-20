Лидеры Южной Кореи и КНДР отправились на священную гору Пэктусан

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отправились в четверг на север Кореи, чтобы подняться на священную гору Пэктусан. Об этом сообщил пресс-центр межкорейского саммита в Сеуле.

Поездка призвана подчеркнуть успех состоявшихся в Пхеньяне 18 и 19 сентября переговоров и укрепить личные дружественные отношения глав двух государств, отмечается в сообщении.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин вылетели на место из столичного аэропорта Сунан на двух самолетах - каждый на своем. Причем Мун Чжэ Ину пришлось оставить свой лайнер в Пхеньяне и использовать меньший по размерам борт номер два из-за особенностей аэропорта Самчжиён в районе Пэктусана.

Стратовулкан Пэктусан ("Гора с белой вершиной") на крайнем севере КНДР является самой высокой точкой Корейского полуострова и священным местом для граждан страны. Считается, что на эту гору с небес спустился Хванун, отец основателя первого корейского государства Кочосон.

Кроме того, у подножия Пэктусана, согласно официальной северокорейской историографии, располагался тайный лагерь антияпонских партизан во главе с основателем КНДР Ким Ир Сеном. Считается, что там же в 1942 году появился на свет его сын, названный Ким Чен Иром. В апреле 2015 года Ким Чен Ын совершил восхождение на вершину вулкана. Пэктусан упоминается в тексте национальных гимнов КНДР и Республики Корея, его изображение украшает северокорейский герб.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.