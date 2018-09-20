Reuters: в США продавца чертежей оружия для 3D-печати обвинили в секс-преступлениях

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы штата Техас инициировали расследование в отношении основателя и главы скандально известной американской компании Defense Distributed, продающей чертежи для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров, в связи с подозрениями в совершении им преступлений сексуального характера. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, в отношении 30-летнего Коди Уилсона проводятся проверки после того, как 16-летняя девушка обратилась в полицию, утверждая, что он заплатил ей $500 за интимную связь. По словам девушки, она познакомилась с Уилсоном в интернете. Он якобы отсылал ей свои интимные фото, после чего предложил встретиться в гостинице в Остине (штат Техас), где и склонил к близости.

Уилсон, по данным Reuters, узнав о проведении расследования, улетел в китайскую провинцию Тайвань. Как отмечается, мужчине грозит предъявление официальных обвинений в совершении насильственных действий над несовершеннолетней. Правоохранительные органы получили ордер на арест Уилсона, однако к тому моменту он уже покинул страну. Между США и Тайванем, который является частью КНР, но управляется собственной администрацией, нет действующего соглашения об экстрадиции, сообщает агентство.

Уилсон стал известен после того, как в июне этого года власти США разрешили основанной им Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно "напечатать" из пластмассы и других материалов с помощью 3D-принтера. Это произошло спустя пять лет после того, как предыдущая администрация во главе с экс-президентом США Бараком Обамой запретила фирме публиковать подобные схемы. В 2015 году Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права.

Спустя три года администрация президента Дональда Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и разрешила компании разместить чертежи в интернете. По словам Уилсона, его фирма планировала сделать это к 1 августа. Однако суд в Сиэтле менее чем за сутки до этой даты приостановил действие распоряжения администрации Трампа.

Уилсон, однако, после этого начал продавать чертежи и доставлять их покупателям по электронной почте или же с помощью флэш-носителей. По его словам, запрет суда касается лишь размещения схем в интернете, поэтому, распространяя их другими способами, он не нарушает закон.