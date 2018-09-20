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"Известия": ЦБ изучает способы идентификации клиента по отпечаткам пальцев и рисункам вен

Центробанк рассматривает возможность идентификации по 3D-снимку черепа при условии наличия специальной камеры
Здание Центрального банка РФ Артем Геодакян/ТАСС
Здание Центрального банка РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует расширить возможности удаленной идентификации клиентов, сделав ее более доступной - в частности, с помощью отпечатков пальцев. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как рассказали изданию в ЦБ, инициатива призвана повысить доступность финансовых услуг для инвалидов и людей с ограничениями речи, которые не могут сдать биометрические данные в виде фотоснимка и записи голоса.

"Специалисты Банка России рассматривают возможность использования дополнительных модальностей, таких как отпечаток пальца или сканирование ладони - в зависимости от стоимости и возможностей мобильных устройств", - сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора.

Для внедрения новых технологий при сохранении нужного уровня безопасности потребуется время, так как альтернативные способы аутентификации связаны с необходимостью иметь специальные сенсоры, пояснили изданию в Сбербанке. По данным газеты, также рассматривается возможность использовать 3D-снимок черепа, но для этого требуется специальная камера.

Механизм удаленной биометрической идентификации начал работать в ряде российских банков с 30 июня 2018 года. К концу года биометрия должна появиться в 4 тыс. офисах кредитных организаций, а полностью система будет развернута к концу 2019 года. К 2021 году, по расчетам ЦБ, банки смогут оказывать на ее базе не только финансовые, но и государственные услуги.

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