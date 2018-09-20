Чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Якутии с 22 по 25 октября

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Региональный этап конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Якутии 22-25 октября. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный.

"В октябре проводится региональный этап конкурса профессионального мастерства "Абилимпикс" для учащихся общеобразовательных учреждений с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья от 14 лет. Для участия в региональном этапе поступило 48 заявок. Планируемые даты проведения чемпионата: с 22 по 25 октября 2018 года", - сказал он, отметив, что соревнования проводятся в регионе с 2016 года.

По словам Присяжного, чемпионат планируется провести на базе учреждений профобразования по двум категориям - "Специалист" и "Студент". "В этом году у нас девять компетенций: "Кондитерское дело", "Экономика и бухгалтерский учет", "Предпринимательство", "Сетевое и системное администрирование", "Массажист", "Медицинский и социальный уход", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Веб-дизайн", "Ювелирное дело", - сообщил он.

За все время проведения конкурса в регионе в нем приняли участие 60 человек, из которых трудоустроены 23. "17 из них нуждаются в трудоустройстве, часть продолжают обучение", - добавил собеседник агентства.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" создан на базе Российского государственного социального университета.