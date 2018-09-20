Австралийская полиция задержала подростка, который подкладывал иглы в клубнику ради шутки

Детективы, ведущие следствие по делу, уверены, что большая часть случаев обнаружения игл в свежих фруктах в Австралии - это работа шутников и подражателей. В ходе отработки этой версии полицейские в Сиднее задержали подростка, который подкладывал иглы в клубнику "ради шутки". Исполняющий обязанности помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит отметил что "молодой человек признался в шалости, и с ним будут разбираться сотрудники системы предупреждения преступлений среди молодежи". Выйти на след настоящих злоумышленников полиции пока не удается.

Федеральное полицейское расследование инцидентов с иглами в свежих фруктах началось в четверг, 13 сентября, после первых случаев обнаружения иголок в клубнике в штате Квинсленд. Позже иглы и булавки были найдены в яблоках, бананах и клубнике на территории шести штатов. Вся клубника была отозвана с полок магазинов, однако металлические предметы в свежих фруктах продолжают находить по всей стране. В среду, 19 сентября, иглы были обнаружены в бананах, купленных в Ньюкасле (штат новый Южный Уэльс), а в четверг, 20 сентября, полиция получила ещё одно сообщение из Тасмании, где девятилетий мальчик обнаружил стальную булавку в яблоке.

Правительство Австралии намерено провести через парламент ряд поправок, позволяющих ужесточить ответственность за "продуктовый саботаж" - умышленное повреждение продуктов. Если пакет будет принят, максимальным наказанием за подобные правонарушения станет тюремное заключение на срок до 15 лет. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя ситуацию, пообещал что "жесткие санкции будут одобрены до того, как федеральные политики покинут Канберру в четверг [20 сентября]".

Полиция ведет следствие по более чем ста заявлениям граждан, обнаруживших металлические предметы в фруктах. Правительства двух штатов - Квинслендла и Нового Южного Уэльса объявили о награде за любую информацию о злоумышленниках.