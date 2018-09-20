Камчатке потребуется 3,38 млрд рублей на реализацию проекта "Чистая страна"

ТАСС, 20 сентября. Около 3,38 млрд рублей потребуется, чтобы ликвидировать 71 объект накопленного вреда окружающей среде на Камчатке в рамках реализации в регионе проекта "Чистая страна". Сообщение об этом появилось в четверг на сайте краевого правительства.

"При реализации в Камчатском крае федерального проекта "Чистая страна" необходимо ликвидировать 71 объект накопленного вреда окружающей среде, включая суда и их фрагменты, затопленные в Авачинской бухте, акватории Усть-Камчатского морского торгового порта, а также Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов. По данным министерства [природных ресурсов и экологии края], на ликвидацию указанных объектов требуется 3 миллиарда 380 миллионов рублей, из них 3 миллиарда 346,2 миллионов рублей - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что при реализации в регионе проекта "Чистая страна" сталкиваются с несколькими проблемами, в частности, с проблемой отчуждения затопленных судов у их собственников, так как каждое судно необходимо включить в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а затем разработать проектно-сметную документацию на подъем и утилизацию. Решение этих вопросов требует участия федерального центра.

Министерство природных ресурсов и экологии края подготовило краевые составляющие сразу нескольких федеральных проектов, входящие в нацпроект "Экология". Это "Чистая страна", "Чистый воздух", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение биологического разнообразия". В ходе реализации программы "Чистый воздух" запланирована покупка шести стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, а в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" внесут ежегодные мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежных акваторий Авачинской бухты.

До 2020 года в крае также планируется создать памятник природы регионального значения "Дранкинские горячие ключи" и охранную зону памятника природы регионального значения "Урочище "Река Николка". Этим территориям необходимы особые меры охраны, которые можно реализовать в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия".