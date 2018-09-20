Медсестер онкологического профиля обучат в школах на базе онкоцентра им. Блохина

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Школы для обучения медсестер онкологического профиля открываются на базе Российского онкологического центра (РОНЦ) им. Н. Н. Блохина. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе онкоцентра.

"Около 300 медицинских сестер из Москвы, Московской области и других регионов будут изучать теорию работы с онкобольными и отрабатывать практические навыки на роботах-манекенах в передовом симуляционном центре "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что медработники смогут потренироваться в симуляционных центрах, оснащенных современными технологиями. Организаторы ожидают, что проект позволит повысить уровень профессионализма сестринского персонала, а также поспособствует обучению медсестер навыкам общения с пациентами и их родственниками. Врачи расскажут им, как помочь близким быстрее адаптироваться к повседневной жизни. "Работа с онкологическими пациентами требует особого спектра критически важных навыков и умений", - добавили в пресс-центре.

В ходе беседы с ТАСС заместитель главврача онкоцентра Михаил Тимофеев особенно отметил важность предоперационной подготовки, которую осуществляют именно медсестры. "Врач имеет дело с инструментом только на операции, во время операции он держит их в руках. Медсестра же все эти инструменты до операции готовит: собирает, обрабатывает, стерилизует, подает их врачу во время операции, после операции она их моет", - сказал он.

Тимофеев также пояснил, что санитарок в центре не хватает, и поэтому дополнительная работа ложится на медсестер, чей труд, по его мнению, недостаточно оценен. "У медсестры стопроцентный контакт с пациентом и с инструментом, медсестра - это основа здравоохранения в России", - заявил заместитель главврача.

Программа школы

Проект стартует 21 сентября и открывает цикл мероприятий, которые запланированы на 2018 и 2019 год включительно. Отмечается, что медперсонал будут обучать тонкостям оказания доврачебной медицинской помощи. По словам организаторов, всего в течение 2018-2019 годов в Москве будет проведено 14 образовательных мероприятий, принять участие в которых бесплатно смогут медицинские сестры различных медучреждений.

В пресс-службе онкоцентра ТАСС уточнили, что будут продемонстрированы около 20 единиц современного отечественного оборудования. Сотрудники онкоцентра продемонстрируют тренажеры внутривенной и внутримышечной инъекции, интубации трахеи, объяснят технику обработки пролежней. Также отмечается, что по итогам обучения участники смогут получить сертификаты государственного образца и пройти обучение в международных специализированных сестринских организациях, базирующихся в Ирландии и Швейцарии.

Организатором школы выступил "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" и Фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака".