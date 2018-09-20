На реставрацию памятника Минину и Пожарскому собрали более 2 млн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 2 млн рублей собрали с помощью краудфандинга на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, установленного на Красной площади в Москве, говорится в сообщении, размещенном на сайте Государственного исторического музея (ГИМ).

"Собрано: 2 008 515,00 руб. Осталось собрать: 43 991 485,00 руб.", - отмечается в сообщении.

ГИМ объявил о сборе средств на реставрацию памятника 29 августа. Специалисты получили возможность детально исследовать памятник, сделав заключение, что его состояние вызывает серьезные опасения. Сообщалось, что для его сохранения необходима безотлагательная реставрация.

В течение года памятник демонтируют с постамента на Красной площади и перевезут в мастерские. Одновременно специалисты проведут работы по комплексной реставрации постамента и украшающих его барельефов.

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Скульптурная группа из двух фигур и круглого щита была отлита 5 августа 1816 года в литейной мастерской Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Скульптуры высотой 4,5 метра были выполнены по уникальной для того времени технологии выплавления из восковой модели за один прием.

Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года при участии императора Александра I и членов императорской семьи. Сначала монумент установили на Красной площади напротив Верхних торговых рядов. В 1931 году памятник, ставший помехой для демонстраций и парадов, передвинули к Покровскому собору (Храму Василия Блаженного), где он сейчас и находится.