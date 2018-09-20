МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Круг света" впервые пройдет в Севастополе 22 и 23 сентября. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент коммуникационной группы LBL, уполномоченного организатора фестиваля Татьяна Лифантьева.

"Мы привезем фестиваль "Круг света" в Севастополь 22 и 23 сентября. 20-минутное шоу будет идти в цикличном режиме с 19 до 22 часов на фасаде здания дворца пионеров", - сказала собеседница агентства.

Посетители шоу смогут проследить историю Севастополя от античного города Херсонес через форпост Российской империи на Черном море к нашему времени. Вторая часть светового представления будет посвящена известным музыкальным произведениям о Севастополе: "Севастопольский вальс", "По морям, по волнам", "Пусть качает" и другим. Гостей субботнего представления также ждет десятиминутный фейерверк.

В Москве восьмой по счету фестиваль "Круг света" пройдет с 21 по 25 сентября. Красочные представления ждут зрителей на Гребном канале, в парках "Царицыно" и "Коломенское", на Театральной площади и фасаде Музея Победы на Поклонной горе. Образовательная программа пройдет в комплексе Digital October, а поклонников клубной музыки участники конкурса "Арт Вижн Виджеинг" ждут в концертном зале "Мир".