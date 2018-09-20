В роддоме московской онкобольницы за год работы родились 4,5 тыс. детей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. детей появились на свет за год работы акушерского стационара городской клинической больницы №40 на северо-востоке столицы, где оказывают специализированную медицинскую помощь беременным женщинам с онкозаболеваниями. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"За год работы в родильном доме городской клинической больницы №40 Департамента здравоохранения Москвы на свет появились 4,5 тысячи детей", - говорится в сообщении.

По словам и.о. руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, которого цитирует портал, технологии и высокий уровень профессионализма врачей роддома больницы позволяют женщинам планировать беременность, наблюдаться в течение всего срока беременности и проходить лечение, что дает возможность родить здорового ребенка. "Кроме того, после родов молодая мама и малыш в течение года находятся под наблюдением врачей больницы", - отметил он.

Как сообщается на портале, медучреждение, расположенное на северо-востоке столицы, открылось в августе прошлого года после капитального ремонта. Роддом больницы рассчитан на 150 коек. В нем работают отделения реанимации для новорожденных и взрослых, дневного стационара, патологии беременности, консультативно-диагностическое отделение, кабинет бесплодия и кабинет патологии шейки матки.