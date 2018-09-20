Общественный совет при полиции Москвы не просил МВД проверить деятельность Лаймы Вайкуле

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Главное управление по вопросам миграции МВД России не нашло никаких нарушений в отношении Лаймы Вайкуле и оснований для привлечения ее к уголовной ответственности нет. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что запрос с просьбой проверить Вайкуле направил в МВД руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский, который делал запрос не от имени общественного совета.

"В данный момент общественный совет не располагает информацией о том, получен ли ответ Хаминским от МВД России. Это была его личная инициатива обратиться в МВД с этим запросом. Общественный совет такого запроса не отправлял и не получал, соответственно, ответа", - сказал Грибакин.

Ранее перед концертом в Одессе певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, так как европейским артистам запрещено выступать там. Позже директор певицы Алексей Яковлев сказал, что отказ исполнительницы от выступления в Крыму был воспринят некорректно.