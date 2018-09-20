Кировская область рассчитывает в 2019 году выдать вдвое больше жилищных сертификатов

КИРОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают в следующем году предоставить вдвое больше выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. На финансовую поддержку могут претендовать порядка 150 семей, сообщил в четверг на заседании социального комитета областного Законодательного собрания министр спорта и молодежной политики региона Георгий Барминов.

В 2018 году такими жилищными сертификатами в регионе смогли воспользоваться 76 семей.

"Мы предполагаем, что в следующем году количество получателей выплат на улучшение жилищных условий увеличится. Федеральный бюджет увеличил практически в 2,5 раза объемы финансирования, предварительное соглашение мы подписали. Планируем порядка 150 молодых семей в следующем году поддержать. В этом году выплаты получили 76 семей", - сказал Барминов.

По данным министерства, в 2017 году выплаты на приобретение или строительство собственного жилья получили 50 молодых семей, на эти цели направлено около 30 млн рублей. Поддержка молодых семей ведется в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Жилище", которая рассчитана на 2015 - 2020 годы. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий могут получить семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, при этом возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет.