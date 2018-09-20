Spiegel: Spotify начал отслеживать место жительства пользователей семейных аккаунтов

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в мире шведская компания потокового аудио Spotify начала отслеживать точное место жительства своих пользователей. Об этом сообщает издание Spiegel Online.

Это делается для того, чтобы удостовериться, действительно ли владельцы семейных аккаунтов живут вместе. По условиям пользовательского соглашения, только проживающие на одной жилплощади люди могут заходить в один семейный профиль Spotify с разных устройств.

До недавнего времени пользователи могли подтвердить совместное проживание, указав почтовый индекс в соответствующей строке. Теперь же стриминговый сервис стал рассылать электронные письма с требованием подтвердить точное место жительства и запросом на использование данных о местонахождении гаджетов. Если пользователь отказывается выполнить эти условия, он теряет премиум-доступ к сервису, следует из текста рассылаемых писем.

При этом, как сообщают многие пользователи, подобные письма от Spotify часто обнаруживаются среди спама. Как предполагает газета, электронные почтовые сервисы могут принимать их за сообщения мошенников.

В Spotify же заявили, что сервис лишь "тестирует различные улучшения эргономичности семейных премиум-аккаунтов в рамках малых групп на выбранных рынках". Несмотря на предупреждение в разосланных сервисом письмах, отказ подтвердить местоположение не повлечет последствий, заверили представители сервиса в ответ на запрос издания.