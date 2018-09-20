Ведущие информагентства Европы обсуждают в Варшаве будущее средств массовой информации

ВАРШАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международная конференция Европейского альянса информационных агентств (EANA, European Alliance of News Agencies) проходит в четверг в польской столице. В двухдневной конференции принимают участие более 30 представителей крупнейших информационных агентств, в том числе ТАСС.

Участники встречи из разных стран обсуждают будущее национальных информационных агентств в Европе, вопросы их сотрудничества с государственными институтами, бизнес-модели функционирования информагентств. Отдельной темой обсуждения станет обучение будущих журналистов и их подготовка к работе в новых условиях медиарынка. В заключение ассамблеи планируется голосование по выбору президента и генерального секретаря EANA.

EANA является преемником Союза телеграфных агентств (учрежден в 1924 году и прекратил деятельность во время Второй мировой войны). Альянс был основан 21 августа 1956 года на конференции в Страсбурге как площадка для дискуссий, обмена информацией и опытом между информагентствами. Учредителями EANA стали западноевропейские информационные агентства, а также турецкое Анатолийское агентство (Anadolu) и югославское TANJUG (сейчас TANJUG - Национальное информационное агентство Республики Сербия). Тогда же был принят устав организации, впоследствии он неоднократно изменялся, в настоящее время действует в редакции от 23 сентября 2011 года).

Согласно уставу, членом альянса может стать ведущее агентство любой европейской страны, как правило, только одно, но возможны исключения. Сегодня EANA объединяет около 30 информагентств, из них более половины являются государственными. Россию в EANA представляет ТАСС.

Альянс зарегистрирован в торговом реестре в Берне (Швейцария) в качестве некоммерческой ассоциации, имеет консультативный статус при ЭКОСОС, ЮНЕСКО и ООН. В число задач EANA входит создание условий для обеспечения независимости информагентств, поощрение взаимодействия в области передачи информации и новых технологий, решение технических вопросов (установление форматов сообщений, скорости передачи информации, совершенствование средств связи, развитие служб документации). Особое внимание уделяется защите авторских и смежных прав. Помимо этого, альянс представляет интересы своих членов в Европейском союзе и других международных организациях, организует семинары по актуальным профессиональным вопросам.

Деятельность EANA финансируется за счет взносов его членов. Рабочий язык - английский.